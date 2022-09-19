Yunan basını: Dedeağaç Limanı ABD deniz üssü olacak

Yunan basını, Amerika Birleşik Devletleri’nin lojistik için kullandığı Dedeağaç limanını adeta deniz üssüne dönüştürmeyi planladığını yazdı. Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Ayrıntılar NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı aktardı.

Haberler - NTV 19.09.2022 - 12:14 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 12:38

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