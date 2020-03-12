1 milyon sipariş alındı (Virüsten koruyan tulum siparişlerine yoğun talep)
Dünyada corona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Virüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte maske ve koruyucu giysilere talep arttı. Zonguldak'ta koruyucu tulum üretimi yapan bir işletme Türkiye ve Avrupa ülkelerinden 1 milyon tulum siparişi aldı. Adana'da da maske üretimi yapan tesis siparişlere yetişemiyor.
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NTV 12.03.2020 - 14:59| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 17:35
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