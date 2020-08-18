İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? (Araç satış yetki belgesiyle yeni dönem)
Yılbaşından bu yana fiyatı yüzde 30 civarı artan ikinci el taşıtların satışında yeni bir dönem başladı. 1 yılda 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet sayılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme neler getiriyor? İkinci el otomobil fiyatları daha da artar mı? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, NTV canlı yayınında bu soruaları yanıtladı.
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18.08.2020 - 12:44| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 13:23
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