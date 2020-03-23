3 kamu bankasından destek

Kamu bankaları virüs salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. Bankalar kredi ödemelerine erteleme getirirken, firmaların yükünü kolaylaştıracak adımlar da attılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandıklarını söyledi. Özel bankalardan da bu yönde adım gelmeye başladı. İşte ayrıntılar...

NTV 23.03.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 16:23

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