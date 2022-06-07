3600 ek gösterge düzenlemesi neler getiriyor?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaştı. Peki, kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi ne anlama geliyor? 5,3 milyon kişiyi kapsayacak düzenleme emekli aylıklarını ne kadar artıracak? İşte ayrıntılar...
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