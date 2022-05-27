3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşları nasıl etkileyecek?
Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek göstergede son viraja girildi. Görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği belli oldu. Önümüzdeki günlerde de kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor. Peki düzenleme kimleri kapsıyor, maaşlarla ikramiyeler ne kadar artacak? Emekli memurlar ikramiye farkı alacak mı? En çok merak edilen soruları Prof. Dr. Cem Kılıç'a sorduk.
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NTV Haber 27.05.2022 - 20:54| Son Güncelleme : 27.05.2022 - 21:05
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