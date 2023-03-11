"40 liranın altındaki lahmacun şüpheli"

Et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış, et ürünlerinden lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Ancak lahmacunda her ilçeye hatta semte göre değişen fiyatların nedenleri tartışılıyor. Gıda denetçileri, 40 liranın altındaki ürünlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

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