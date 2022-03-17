Akaryakıtta fiyat tavan uygulanır mı?

Artan akaryakıt fiyatlarına çözüm bulmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve sektör temsilcileri dün bir araya geldi. Gündemde nakit ve kredi kartı ile alışverişte farklı tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılaması, akaryakıtta tavan fiyat uygulaması gibi konular vardı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, Akaryakıtta tavan fiyat uygulanır mı?, İndirim devam eder mi? sorularını yanıtladı.
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