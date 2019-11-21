Altın fiyatları ne olacak? (Piyasalarda 2020 beklentileri)
Önümüzdeki yıl altın kurlarında nasıl bir değişim izleyeceğiz? 2020'ye altın fiyatları nasıl girecek? Dolar/TL ve altında fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Geri Sayım'da bugün, Sparta&Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan, Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı. 2020'ye dair piyasa beklentilerini anlattı.
21.11.2019 - 10:23| Son Güncelleme : 21.11.2019 - 10:25
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