Altın fiyatları ne olacak? (Piyasalarda 2020 beklentileri)

Önümüzdeki yıl altın kurlarında nasıl bir değişim izleyeceğiz? 2020'ye altın fiyatları nasıl girecek? Dolar/TL ve altında fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi? Geri Sayım'da bugün, Sparta&Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan, Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı. 2020'ye dair piyasa beklentilerini anlattı.

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