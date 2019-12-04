Altında alım zamanı mı? (Altın yükselişe geçer mi?)
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 437,74 lira, satış fiyatı 448,65 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 273,52 lira, satış fiyatı ise 273,63 lira seviyesinde yer alıyor. Geri Sayım'da bugün, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.