Altında alım zamanı mı? (Gram altın 271 TL'ye geriledi)
Yeni haftada gram altın 271 lira, çeyrek altın 443 lira ve Cumhuriyet altını 1.823 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,22 artışla 1.461,89 dolar seviyelerinde seyrediyor. Uzmanlar, ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılması halinde tarifelerin kaldırılması üzerinde anlaşıldığını ve oluşan olumlu havanın altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, Geri Sayım'da bugün Berfu Güven'in piyasalarda son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.
11.11.2019 - 09:50| Son Güncelleme : 11.11.2019 - 10:00
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