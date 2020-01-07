Altında yükseliş devam eder mi? (Uzmanından altın fiyatları yorumu)
ABD ve İran savaşın eşiğinde mi? Bu soru, "güvenli liman" olarak görülen altını parlattı. Gram altın 300 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, NTV'ye altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Sarı'ya göre, gram altında 330 seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. (Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)
07.01.2020 - 09:59| Son Güncelleme : 07.01.2020 - 10:01
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