Altında yükseliş nereye kadar sürer? (Gram altın 310 lirayı aştı)

Gram altın 309,8 lira, çeyrek altın 508 lira ve Cumhuriyet altını 2.075 liradan işlem görüyor. Gram altın bugün 310 lirayı aşarak yeni zirveyi gördü. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, canlı yayında altın fiyatlarında son durumu aktardı.

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