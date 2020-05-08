Altında yükseliş sürecek mi?

Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 392,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV canlı yayınında altın fiyatlarında son durumu değerlendirdi. Gram altında 400 liranın görülebileceğini ifade etti.

08.05.2020 - 12:45 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 13:04

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