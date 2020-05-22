Antalya'da otellere izolasyon odaları kuruluyor

Turizm sezonunun açılmasını bekleyen oteller, sertifikasyon alabilmek için bazı kriterleri yerine getirmek zorunda. Bunlardan biri de, izolasyon odaları. Odada, sağlık çalışlanları ve ambulans hazır bekliyor olacak. Olası virüs şüphesinde ise, konuk ya da personel, müşahade altına alınacak.

NTV 22.05.2020 - 15:14 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 15:36

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER