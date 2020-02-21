Araç sahipleri dikkat! Trafiğe çıkmadı ama ceza yedi
İstanbul'da bir çok kişi otomobile gelen cezalar konusunda mağdur. Sürücüler, kesilen cezaların gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Hicran Duruldu bu mağdurlara bir örnek. Trafikte telefonla konuşmaktan evine ceza gelen Hicran Duruldu, cezanın kesildiği tarih ve saatte aracının otoparkta olduğunu kanıtladı. Uzmanlara göre ise, hatalar yapılabilir ama çözüm hızlı olmalı. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
21.02.2020 - 09:47| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 10:14
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