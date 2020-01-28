Asya ülkelerinde virüs nedeniyle maske satışları katlandı

Çin'de Corona virüsü yayılmaya devam ederken tüm ülkeler salgına karşı önlem arayışında. Asya ülkelerinde maske satışları katlandı. Bazı ülkelerde ise sokaklarda ücretsiz olarak maske dağıtılıyor. Çinliler, gittikleri ülkelerden maske temin etmeye çalışıyor.

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