Asya ülkelerinde virüs nedeniyle maske satışları katlandı
Çin'de Corona virüsü yayılmaya devam ederken tüm ülkeler salgına karşı önlem arayışında. Asya ülkelerinde maske satışları katlandı. Bazı ülkelerde ise sokaklarda ücretsiz olarak maske dağıtılıyor. Çinliler, gittikleri ülkelerden maske temin etmeye çalışıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.