AVM'leri mayısta açma hazırlığı

Alışveriş merkezlerinin önümüzdeki ay kademeli olarak yeniden çalışmaya başlaması planlanıyor. Eğer Bilim Kurulu da "Karar uygun" derse, 11 Mayıs'ta kapılar açılacak. İlk etapta sinema, yemek ve çocuk alanlarının kapalı olması planlanırken, girişlerde maske dağıtılacak.

NTV 25.04.2020 - 10:26 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 11:05

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