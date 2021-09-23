Avrupa'da doğalgaz krizi: Türkiye de etkilenecek

Avrupa'da bir doğalgaz krizi yaşanıyor. Fiyatlar rekor üzerine rekor kırarken, bazı enerji şirketlerinin iflas etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum Türkiye'deki tüketicilerin doğalgaz faturalarına da yansıyabilir.

NTV 23.09.2021 - 09:46 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 10:02

DİĞER VİDEOLAR