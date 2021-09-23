Avrupa'da doğalgaz krizi: Türkiye de etkilenecek

Avrupa'da bir doğalgaz krizi yaşanıyor. Fiyatlar rekor üzerine rekor kırarken, bazı enerji şirketlerinin iflas etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum Türkiye'deki tüketicilerin doğalgaz faturalarına da yansıyabilir.
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NTV 23.09.2021 - 09:46| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 10:02
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