Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 10 arttı

Son zamanlarda fiyatı katlanarak artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. 85 liraya satılan 5 litrelik ayçiçek yağının etiketi yine değişti ve 96 lira oldu. (Haber: Canan Yıldırım Girgin Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)
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Haberler 09.11.2021 - 17:35| Son Güncelleme : 09.11.2021 - 17:41
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