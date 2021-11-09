Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 10 arttı

Son zamanlarda fiyatı katlanarak artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. 85 liraya satılan 5 litrelik ayçiçek yağının etiketi yine değişti ve 96 lira oldu. (Haber: Canan Yıldırım Girgin Kamera: Zafer Karakaş, Star Haber)

Haberler 09.11.2021 - 17:35 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 17:41

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