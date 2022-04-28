Bakan Ersoy: Galataport İstanbul’a gelen rezervasyonlar çok önemli
Bugüne kadar Türkiye limanlarına gelmiş en büyük yolcu gemisi ‘Costa Venezia’ Galataport İstanbul’a dün yanaştı. Galataport İstanbul’da açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, ‘‘Costa Venezia 1 Mayıs’tan itibaren merkezi İstanbul olan çıkışlara başlayacak. İlk etapta minimum 25 sefer planlanıyor. Şu ana kadar Galataport’a gelen gemi rezervasyonları çok önemli. 2024-2025’te İstanbul’un Avrupa’daki sayılı cruise destinasyonlarında ilk sırada olmasını hedefliyoruz’’ dedi.
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