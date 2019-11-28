Bakan Ersoy: Sadece Galataport için İstanbul'a gemi gelir diyorlar
Türkiye 2023'te "75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir" hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu hedefe ulaşmak için turizm politikalarında radikal değişikliğe gidilmesinin şart olduğunu söyledi. Ersoy, Galataport'un devreye girmesiyle kruvaziyer turizmde İstanbul’un port sorunu kalmayacağını da belirtti.
28.11.2019 - 14:53| Son Güncelleme : 28.11.2019 - 17:13
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