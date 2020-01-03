Bakan Turhan: Kanal İstanbul Montrö'ye zafiyet getirmez

Kanal İstanbul'un yapılma nedeni? Güzergahı nasıl belirlendi? Çevreye etkileri, depremi tetikleyeceği iddiaları ve Montrö Anlaşması ile ilişkisi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, katıldığı NTV canlı yayınında Kanal İstanbul projesini tüm detaylarıyla anlattı, eleştirilere yanıt verdi.

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