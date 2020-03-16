Bakliyat stokları 2 yıl yetecek ürünle dolu

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından bakliyat ürünlerine olan talep arttı. Bazı zincir marketlerin stoklarında ürün azalınca yeni siparişler verildi. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, özellikle internet sitelerinde yüksek fiyatlanmaya karşı uyardı. Stokların 2 yıl yetecek ürünle dolu olduğu belirtilirken bazı marketlerde boşalan rafların da kısa sürede yeni ürünlerle doldurulacağı açıklandı.

NTV Haber 16.03.2020 - 08:50 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 09:01

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