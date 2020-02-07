Bankacılık ve sermaye piyasası kanunları değişiyor (İşte teklifin ayrıntıları...)
AK Parti, bankacılık ve sermaye piyasası yasalarında değişiklik içeren yeni bir teklifi TBMM'ye sundu. Yasa teklifine göre, bankaların aldığı ücret, masraf ve komisyonları Merkez Bankası belirleyecek, piyasa dolandırıcılığı suçlarında hapis cezası alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkacak. Kanun teklifi ile katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi, kitle fonlaması ve enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlanıyor. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında teklifin ayrıntılarını anlattı.
07.02.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 10:14
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