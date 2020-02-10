Bankaların EFT-havale-komisyon ücretlerine sınırlama (Tüketiciye yansıması ne olur?)
EFT ücreti ile ilgili BDDK’dan yeni bir düzenleme geldi. Merkez Bankası ve BDDK işbirliğinde yapılan yeni düzenleme ile birlikte EFT ücretleri için müşteriye yüklenen maliyet azaltıldı. Havale ücretleri de her iki müşteri grubu için EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü. Peki tüketici ne kazandı? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
10.02.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 16:38
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