Bebek ve çocuk ürünlerine dikkat! (Kanserojen kimyasallar bulundu)
Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok bebek ve çocuk ürününde kanserojen etkiye sahip kimyasallar bulundu. Bu ürünlerin çoğunluğu "merdiven altı üretim". Peki alışveriş yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte yanıtı...
13.01.2020 - 14:32| Son Güncelleme : 13.01.2020 - 14:34
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