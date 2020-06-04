Bilet fiyatlarında corona virüs etkisi var mı?

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte uçuşlar başladı. Havacılıkta normalleşme nasıl başladı, 1 Haziran'da bu yana uçuşlar nasıl gidiyor, uçakta alınan tedbirler yeterli mi? NTV'de merak edilen soruları Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane anlattı.
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NTV Haber 04.06.2020 - 14:43| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 15:32
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