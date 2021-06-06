Bitcoin ilk kez ulusal para oluyor

El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmak için yasa tasarısı hazırladı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, ‘Bitcoin 2021’ konferansına gönderdiği video mesajda, yasa tasarısıyla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkeye para göndermesinde büyük kolaylık sağlanacağını söyledi. Tasarı yasalaşırsa El Salvador ‘Bitcoin’i ulusal para olarak kabul eden ilk ülke’ olarak tarihe geçecek.

NTV 06.06.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 15:11

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