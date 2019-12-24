İngiltere'de son derece kısıtlı bir menüye sahip olan bir kafede müşteriler yiyeceklerini kendileri hazırlıyor, bulaşıklarını dahi kendileri yıkıyor. Buna rağmen kafe büyük üne kavuştu. Çünkü yemek bitip sıra hesap ödemeye geldiğinde işletmecilerin söylediği tek şey: "Gönlünüzden ne koparsa" İşte ayrıntılar...
24.12.2019 - 15:14| Son Güncelleme : 24.12.2019 - 15:15
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