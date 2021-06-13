Bugün Toprak Bayramı: Genç ziraat mühendisleri sahaya inecekleri günü bekliyor
Bugün 13 Haziran Toprak Bayramı... TÜİK verilerine göre Türkiye’de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azaldı. Tarım alanları da aynı kaderi paylaşıyor. Son 18 yılda yüzde 12.3 azaldı. NTV yayınına katılan ziraat mühendisleri tarımdaki sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera:Ahmet Furkan Küçüktatil)
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NTV 13.06.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 10:39
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