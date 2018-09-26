Çalışanlara erken zam

Artan maliyetleri bahane ederek fırsatçılık yapan şirketler bir yanda dururken çalışanlarının yükselen enflasyon karşısında ezilmesini istemeyen Siemens, Şişecam ve Freşa 2019’u beklemeden erken zam paketlerini açıkladı. Şirketler ocakta yine zam yapacağını belirtti. Öte yandan İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, ağustos ayı içerisinde Türkiye'de 177 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği '2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre Türkiye'de yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı yüzde 19.75, ücret artış oranları ise ortalamada yüzde 16. Geri Sayım'da bugün, Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, Gökay Otyam'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.