Çalışanların asgari geçim indirimi yeniden düzenlenecek
Asgari ücretteki artışla birlikte yeni bir vergi düzenlemesi de yapılacak. Bu düzenleme içinde herkesi ilgilendiren asgari geçim indirimi de yer alacak. Peki AGİ'nin yeni haliyle ilgili elde hangi bilgiler var? NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ayrıntıları aktardı. Ergen, “Bundan sonraki süreçte geliri asgari ücret aşanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmının vergisi kalkacak bu tutardaki asgari geçim indirimi de devre dışı kalacak. Ancak vergi dışı tutarın üstünde kalan maaşa göre AGİ hesaplanması söz konusu olacak" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.