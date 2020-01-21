CEO’ların yüzde 53'ü, 2020'de büyüme hızında yavaşlama bekliyor
Her yıl Dünya Ekonomik Forumu toplantısına damga vuran gündemlerden biri de, Küresel CEO Araştırması'dır. Bu yılki araştırmanın sonuçları, dünyanın her yerinden CEO'ların en büyük endişe kaynağının, "aşırı denetimler" olduğunu ortaya koydu. CEO'lar küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı konusunda da hem fikir. Türkiye'deki üst düzey yöneticiler ise daha iyimser. İşte ayrıntılar...
21.01.2020 - 15:29| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 15:31
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