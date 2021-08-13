Çin aşı üretimini artırıyor

Çin aşı üretimini yıllık 5 milyar doza çıkaracak. Çinli şirketler aşı üretim kapasitesini genişletmek için çalışıyor. Sinovac'ın günlük üretimi 6 milyon dozu aşarken, yıllık üretim kapasitesi de 2 milyar adetin üzerine çıktı. Geçen Aralık’tan bu yana dünya genelinde 40'tan fazla ülke ve bölge Sinovac aşısının kullanımına onay verdi. Şu ana kadar dünyaya 370 milyon dozdan fazla Sinovac aşısı sağlandı.
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NTV Haber 13.08.2021 - 16:31| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 16:36
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