Çin'de hammadde yatırımı artıyor

Çin'de hammadde yatırımları artıyor. Sadece bu yıl lityum pil sektörüne yapılan yatırım 600 milyar yuanı yani 89 milyar doları aştı. Çinli uzmanlar, orta ve uzun vadeli bakıldığında, lityum pil endüstrisinin büyük bir potansiyele sahip olduğu kanısında. Lityum pil sektörüne yoğunlaşan yatırımların arkasında ise yeni enerjili araçlara yönelik büyük talep yatıyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler 15.06.2022 - 15:04| Son Güncelleme : 15.06.2022 - 15:14
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.