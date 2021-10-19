Çin'de öğretmenliğe rağbet artıyor

Çin'de öğretmenlik yeniden prestijli ve popüler bir meslek haline geldi. Orta okul öğretmenliği için mülakata katılan kişilerin yarısına yakınının doktora sahibi olduğuna dair haber, son günlerde kamuoyunun en çok ilgisini çeken konulardan biri. Çin Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bu yıl ülke genelinde öğretmenlik sertifikası edinen kişilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 29 artarak 1 milyon 910 bini aştı.
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