Çin'de yaralar sarılıyor: Canlı yayında 6 milyon dolarlık yöresel ürün satıldı
Çin'de ortaya çıkan salgın sonrası yerel üreticilerin zararını karşılamak için dayanışma kampanyaları düzenleniyor. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla yapılan yerel ürün satışını 122 milyon insan izlerken 6 milyon dolar satış gerçekleştirildi.
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NTV 16.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 17:16
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