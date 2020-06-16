Çin'den dışa açılım hamlesi

Corona virüs salgını, küresel ekonomideki korumacılık endişesini de artırdı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ise, bunun tam tersi bir adım atıyor. Bu kapsamda ülkenin en küçük eyaleti olan Hainan'ın, 2025 yılına kadar "Serbest Ticaret Bölgesi"haline getirilmesi planlanıyor. 200'den fazla adadan oluşan Hainan'da, mal ticaretine yönelik "Sıfır tarife" uygulanacak.

ntv.com.tr 16.06.2020 - 16:50 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 17:00

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