Corona virüs etkisi: Dünya ekonomisinde 10 yeni risk

Virüs salgını küresel ekonomide önemli belirsizlikleri beraberinde getirdi. Gerçekleşmesi en yüksek risk dünya ekonomisinde uzun süreli bir durgunluk yaşanmasıyken, iflaslarda ve işsizlikte sert artış görülmesinden endişe duyuluyor. Yeni dönemde evden çalışmanın artmasıyla birlikte siber tehditler de önemli riskler arasında. İşte ayrıntılar...

NTV 20.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 14:53

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