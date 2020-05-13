Corona virüs salgını iş hayatını nasıl etkiledi?

Virüs salgını küresel ekonomi üzerindeki kara bulut oldu. Her 10 çalışandan sekizi virüs salgını nedeniyle hayatlarının değiştiğini söylüyor. Bu dönemde evden çalışanlar "iletişim yetersizliği"nden şikayetçiyken, salgın sonrası döneme ilişkin en yüksek kaygı ücret ve yan haklarda yapılabilecek kesintiler...
Abone ol
Paylaş
NTV 13.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:33
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.