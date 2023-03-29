Cumhurbaşkan Erdoğan asgari ücrete ara zam için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi. Erdoğan, TBMMden ayrılırken, gazetecilerin, Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı? sorusuna, Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun. karşılığını verdi. Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek? sorusu üzerine Erdoğan, Temmuzda var. dedi.
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