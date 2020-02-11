Değerli Konut Vergisi ertelendi

Meclis, tartışmalı Değerli Konut Vergisi konusunda yeni düzenleme yaptı. Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi, vergi oranları değişti. Mükellefle 2021 başında beyanname verecek. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ayrıntıları canlı yayında aktardı.

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