Doların düşmesini sağlayan swap nedir?

TCMB'nin adımları ve yabancıların TL'ye erişmesinde artan maliyetler dolar kurunu son 1 ayın en düşük seviyesine getirdi. Kur bugün 5,30'a kadar geriledikten sonra yukarı hareketlendi. Pazartesi'den itibaren Merkez Bankası'nın adımları ve swap hamlesiyle dolar/TL'ye sert satış geldi dolar salı akşamı 5,30'lara kadar geriledi. Böylece iki günlük sert dalga sonrası cuma seviyesinin altına inmiş oldu. Geri Sayım'da bugün NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam ve Berfu Güven piyasalarda son durumu değerlendirdi.