Düğün sezonu öncesi sahte altına dikkat: Gerçeği sesinden anlaşılıyor
Sahte altın hem vatandaşların hem de kuyumcluarın korkulu rüyası haline geldi. Yılların usta kuyumcuları bile tuzağa düşebiliyor. Dolandırıcılar dışı altın kaplama dışı bakır takı ya da yatırımlık sahte altını verip vurgun yapıyorlar. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte yanıtı... (Haber: Canan Yıldırım Girgin Kamera: Özgen Özel)
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