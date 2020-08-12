Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu

Türkiye'nin virüsle mücadelesine Dünya Bankası'ndan bir değerlendirme geldi. Banka, "Türkiye virüsün yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldı" dedi. 2020 için büyüme tahminini ise değiştirmedi. Banka, Türk ekonomisine ilişkin tahminini değiştirmeyerek 2020 yılı için yüzde 3,8 daralma öngörüsünde bulundu.
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NTV Haber 12.08.2020 - 15:39| Son Güncelleme : 12.08.2020 - 15:41
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