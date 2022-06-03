e-ticarette hangi fırsatlar var? (ETİD Başkanı Emre Ekmekçi anlattı)

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Google işbirliği ile 7 Haziran'da e-ticaret zirvesi düzenlenecek. Zirve öncesi NTV'ye konuk olan ETİD Başkanı Emre Ekmekçi e-ticaretteki fırsatları ve KOBİ'ler için dijitalleşme fırsatlarını anlattı.

Haberler - NTV Haber 03.06.2022 - 14:50 | Son Güncelleme : 03.06.2022 - 15:10

EKONOMİ HABERLERİ