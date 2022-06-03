e-ticarette hangi fırsatlar var? (ETİD Başkanı Emre Ekmekçi anlattı)
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve Google işbirliği ile 7 Haziran'da e-ticaret zirvesi düzenlenecek. Zirve öncesi NTV'ye konuk olan ETİD Başkanı Emre Ekmekçi e-ticaretteki fırsatları ve KOBİ'ler için dijitalleşme fırsatlarını anlattı.
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NTV Haber 03.06.2022 - 14:50| Son Güncelleme : 03.06.2022 - 15:10
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