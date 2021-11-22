Ekmekte fiyat tartışması: Yeni zam mı gelecek?

Un fiyatları son günlerde gündemde. Fiyatlar hızlı artarken, ekmeğin 4 liraya çıkacağı ya da fırınların kapanabileceği iddia edildi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu, bu iddiaları yalanladı ancak fırıncılar bu ay başı gelen 50 kuruşluk zammın ardından bir 50 kuruş daha zam talep ediyor.
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Haberler 22.11.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 22.11.2021 - 17:43
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