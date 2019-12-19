Elektrik faturasını nasıl düşürebiliriz? (Serbest tüketici hakkı)
Son dönemde elektrik fiyatlarındaki artışlar nedeniyle vatandaş elektrik faturalarını düşürme gayretinde. Bunun yollarından biri de elektrikte serbest tüketici hakkını kullanmak. Ancak çoğu tüketici bu haktan habersiz...
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