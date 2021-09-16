''Emlakçının yetki belgesini sorun''

Son günlerde fahiş kira fiyatları özellikle öğrencileri zorlamaya başladı. Bunun üzerine bir de fırsatçılar çıktı. Bazı ev sahipleri kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, komisyon istemeye başladılar. Bu duruma karşı nasıl önlem alınabileceğini, online gayrimenkul satış sitesi Zingat’ın Genel Müdürü Mehmet Erkek anlattı.
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NTV 16.09.2021 - 14:32| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 14:49
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